Covid-19: Área Metropolitana do Porto pede encerramento de escolas nas próximas semanas

A Área Metropolitana do Porto (AMP) defende exclusividade de aulas online nas próximas três semanas para os alunos do secundário e do ensino superior, devido ao aumento do número de casos de Covid-19 na região Norte.

Em declarações à Renascença, o presidente da AMP, Eduardo Vitor Rodrigues, diz que a medida tem acolhimento junto dos autarcas e junto dos professores e diretores de escolas.

O autarca de Gaia diz que a região Norte está numa escala de casos de Covid-19, que é preciso conter rapidamente e, por isso, defende o regresso ao Estado de emergência de forma a que seja possível decretar o recolher obrigatório na região.

“Um recolher obrigatório, um confinamento parcial, sobretudo a partir das 23h00. Ele foi hoje mesmo decretado na Alemanha. Isso implica que em Portugal se avance para um Estado de emergência, ou no país todo ou em locais do país, e não região Norte em concreto.”