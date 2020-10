Como explicar a "explosão" de casos de Covid-19 a Norte?

Veja também:

As razões para a “explosão” de casos de Covid-19 no Norte do país são, essencialmente, de ordem geográfica e não tanto comportamental, embora também as haja. A explicação foi avançada à Renascença pela médica Teresa Leão, especialista em saúde pública.

A região norte é muito industrial, com menos capacidade para o teletrabalho. Tem maior mobilidade entre concelhos e também uma maior concentração de escolas e universidades, explica Teresa Leão.

“A densidade populacional, o nível de mobilidade de um local para o outro, o tecido empresarial em que as pessoas não podem fazer teletrabalho são fatores que aumentam o risco. Também temos concelhos que são mais jovens do que outros do interior de Portugal e que faz com que haja uma concentração de alunos nas escolas. Esse poderá ser também um fator.”

Terá havido também um esquecimento das regras básicas de saúde pública no regresso ao novo normal, sobretudo, no início de setembro, segundo esta especialista.