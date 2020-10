Autarcas do Grande Porto defendem recolher obrigatório para travar pandemia

Veja também:

Face ao aumento do número de casos na região Norte, os autarcas do distrito do Porto defendem o recolher obrigatório. Ainda nesta quarta-feira, vai ser feito o pedido ao Governo, indica Marco Martins, responsável no distrito pela Proteção Civil.

“Achamos que não podemos voltar ao confinamento nem fechar escolas, mas para isso temos de travar”, começa por dizer.

“Parece-nos que, tendo em conta que o maior número de contágios tem surgido de festas familiares, convívios sociais, ajuntamentos de jovens, seja através daí que se possa partir para um recolher obrigatório à noite, depois de a restauração fechar e à semelhança do que é feito em muitos países da Europa já”, indica à Renascença.