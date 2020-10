Turquia reage a caricatura de Erdogan no “Charlie Hebdo”

A Turquia anunciou nesta quarta-feira que vai tomar medidas “judiciais e diplomáticas” após a publicação, pela revista satírica francesa “Charlie Hebdo”, de uma caricatura do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

Num comunicado, o gabinete de comunicação da Presidência turca precisou que as ações “serão tomadas contra a referida caricatura”.

Após esta declaração, a procuradoria de Ancara anunciou a abertura de um inquérito contra os dirigentes da “Charlie Hebdo”.

A revista satírica divulgou na terça-feira à noite, nas redes sociais, a primeira página do seu último número com uma caricatura do presidente turco.

Sob o título “Erdogan – Em privado ele é muito divertido”, vê-se o Presidente turco sentado num sofá, de t-shirt, roupa interior e bebida de lata na mão, enquanto levanta a saia de uma mulher com véu, que não usa roupa interior, e exclama: “Ai! O profeta”.