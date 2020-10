NASA e Agência Espacial Europeia juntam-se para “levar a Europa à Lua”

“Estamos a avançar para a Lua, não apenas em termos de equipamento e tecnologia, mas também com o nosso povo . A Europa desempenhará um papel central na nova era da exploração espacial global, juntamente com a NASA (a agência espacial dos Estados Unidos) e os nossos parceiros”, afirmou o diretor geral da ESA, Jan Wörner.

De acordo com os termos do memorando assinado na terça-feira, a ESA também construirá o habitat principal para os astronautas que visitam o Gateway e uma janela de observação semelhante ao que existe na Estação Espacial Internacional.

Três astronautas europeus poderão ainda viajar e trabalhar no Gateway, que servirá também como laboratório para futuras viagens a Marte .

A Agência Espacial Europeia (ESA) contribuirá com pelo menos dois módulos de serviço para o Gateway, que deverá ser o primeiro posto avançado em torno da Lua, fornecendo eletricidade, água e oxigénio.

As agências espaciais europeia e norte-americana assinaram um entendimento para “levar a Europa à Lua”, com os Estados-membros a contribuírem para um posto avançado na órbita lunar e a poderem enviar três astronautas.

A ESA já é parceira da NASA na missão Ártemis, com que os Estados Unidos ambicionam regressar à Lua em 2024, ao ter colaborado na construção da nave Orion, que levará os astronautas até à órbita lunar.

A ESA anunciou, em novembro do ano passado , a intenção de enviar astronautas à Lua, sem estimar datas.

“A Europa irá fornecer acomodação à tripulação, telecomunicações, reabastecimento e uma vista incrível da Lua”, afirmou, acrescentando que “os astronautas europeus irão voar para o Gateway para viver e trabalhar, pela primeira vez, no espaço profundo”.

Portugal, que é membro da ESA desde 14 de novembro de 2000, é um dos países que menos contribuem financeiramente para a Agência Espacial Europeia, subscrevendo em 2019 a sua participação com 18 milhões de euros, o equivalente a 0,4% do orçamento desse ano da ESA.Juntamente com a França, Portugal preside atualmente, e até 2023, ao Conselho Ministerial da agência, onde têm assento os ministros responsáveis pelas atividades espaciais nos 22 Estados-membros da ESA.