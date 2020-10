Joe Biden votou antecipadamente no Estado de Delaware

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, votou esta quarta-feira na sua cidade natal de Wilmington, no Estado de Delaware, para as eleições presidenciais norte-americanas, em que concorre contra o Presidente republicano, Donald Trump.

Após um breve discurso sobre a pandemia de Covid-19, o ex-vice-Presidente dos Estados Unidos, de 77 anos, líder nas sondagens, foi votar, acompanhado pela sua mulher Jill Biden.

O candidato democrata teve como alvo principal de ataque a Trump a gestão da atual crise sanitária, que já provocou a morte de mais de 225.000 pessoas nos EUA.

Donald Trump também votou antecipadamente, tendo-o feito no passado sábado, em West Palm Beach, na Flórida, aproveitando para voltar a invocar a ameaça de fraude maciça em relação ao voto pelo correio, apesar de não apresentar evidências que justifiquem a sua alegação.

Os democratas têm insistido na abertura célere de votações antecipadas, como medida de precaução perante a pandemia, mas mesmo este cuidado não tem evitado longas listas de eleitores em vários Estados.

Do lado republicano, a abordagem tem sido diferente, criticando a forma como alguns Estados estão a abrir as assembleias de voto demasiado cedo, prometendo que os seus apoiantes irão em massa às urnas apenas no dia 3.

Os Estados Unidos realizam no dia 3 de novembro eleições presidenciais, nas quais o atual inquilino da Casa Branca, o republicano Donald Trump, concorre à reeleição contra o democrata Joe Biden.