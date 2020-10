Casa Branca cita Ivanka Trump para declarar o fim da pandemia no país

A uma semana das eleições presidenciais nos Estados Unidos, a administração Trump declarou, esta terça-feira, “a vitória sobre a pandemia”, numa altura em que o número de vítimas mortais no país ultrapassa as 226 mil, a par com mais de 8,8 milhões de casos de infeção acumulados desde o início da pandemia.

O caso foi noticiado esta terça-feira pelo Huffington Post e surgiu na sequência de um comunicado à imprensa sobre um novo relatório de 62 páginas do Gabinete de Política de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, elencando o que diz serem as realizações científicas e tecnológicas do primeiro mandato de Donald Trump.

Da lista consta um capítulo intitulado “Ending the Covid-19” onde pode ler-se que, “desde o início da pandemia da Covid-19, a administração tomou ações decisivas para envolver cientistas e profissionais de saúde na academia, indústria e governo para entender, tratar e derrotar a doença”.