LA Dodgers conquistam título norte-americano de basebol 32 anos depois

Os Los Angeles Dodgers sagraram-se campeões norte-americanos de basebol, a mais importante liga mundial da modalidade, 32 anos após terem conquistado o último título, ao imporem-se aos Tampa Bay Rays no sexto jogo da final.

Os Dodgers, que se tinham sagrado campeões pela última vez em 1988, impuseram por 3-1 aos Rays em Arlington, na terça-feira (madrugada de quarta-feira em Portugal), terminando a série com um total de quatro triunfos, contra dois do adversário.

A equipa de Los Angeles arrebatou o sétimo título do seu historial, tornando-se o sexto clube mais bem sucedido na competição, atrás do recordista New York Yankees (27 troféus), Saint-Louis Cardinals (11), Botston Red Sox e Oakland Athletics (nove) e San Francisco Giants (8).