Sporting de Braga quer quebrar registo negativo e vencer na Ucrânia

Carlos Carvalhal acredita que o Zorya é um adversário mais difícil do que a teoria pode apontar. O técnico do Sporting de Braga diz que o adversário ucraniano está bem estudado e o objetivo é conquistar os três pontos.

"É um adversário cujo nome não diz muito em Portugal, mas tem uma competência muito alta. É uma equipa boa, esperamos dificuldades. Têm pontos fortres e fracos como todas as equipas do mundo. Temos de estar muito concentrados para conseguir vencer", disse, em conferência de imprensa.

Apesar de reconhecer a competência do Zorya, Carvalhal quer que o Braga se foque no seu jogo para vencer o duelo.

"Não queremos mudar nada na nossa forma de jogar. Sabemos que o Zorya foi a segunda equipa que teve mais posse de bola no ano passado, depois do Shakthar. Gostam de ter bola e têm uma ideia positiva de jogo. É um jogo entre duas equipas com características idênticas e, na teoria, estão reunidas as condições para ser um jogo interesante", explica.

Gaitán volta a estar na convocatória, mas Carvalhal não confirma se poderá fazer a sua estreia no Braga: "Está nos convocados e quem é convocado pode ser usado. Temos duas dúvidas, que são o Galeno e o Schettine, achamos que são recuperáveis, mas só depois do treino veremos se há condições, ou não".

Ricardo Horta esquece fantasmas do passado



O Braga defrontou o Zorya na terceira pré-eliminatória da Liga Europa em 2018/19, e ficou pelo caminho. Ricardo Horta integrava o grupo e esquece esse jogo para lançar a partida de quinta-feira.

"Já conhecemos este adversário, jogamos com eles há dois anos. Na altura não foi positivo, mas estamos noutra fase, vimos de um jogo muito completo contra o AEK e queremos dar sequência a estes resultados", diz.

O clube minhoto nunca venceu contra uma equipa ucraniana, num total de dez duelos disputados. Ricardo Horta quer terminar a malapata já esta quinta-feira contra o Zorya.

"Sabemos que o histórico contra equipas ucranianas não está a nosso favor, mas queremos acabar com essa malapata. Se entrarmos muito fortes, vamos conseguir terminar com esse histórico", termina.