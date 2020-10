Brasil chama por Paquetá para o lugar de Coutinho

Lucas Paquetá foi chamado por Tite para ocupar o lugar de Philipe Coutinho, que falha a chamada à seleção brasileira, devido a lesão. O médio do Lyon tinha sido convocado para a seleção olímpica, mas é agora promovido e passa a ser opção para os jogos da equipa principal frente a Venezuela e Uruguai, a contar para a qualificação para o Mundial 2022.

Paquetá, antigo jogador do Flamengo, tem 11 jogos pela seleção brasileira. O jogador, de 23 anos, não foi feliz no Milan, clube para onde se tranferiu em janeiro de 2019, e esta época foi contratado pelo Lyon.

Coutinho contraiu uma lesão muscular no jogo com o Real Madrid. Da lista de Tite faz parte Everton Cebolinha, avançado do Benfica.