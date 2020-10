Barcelona vence em Turim, Man Utd esmaga Leipzig

O Barcelona venceu esta noite por 2-0 no terreno da Juventus, na segunda jornada da Liga dos Campeões. Sem Ronaldo, que ainda está positivo para Covid-19, a Juventus viu-se reduzida a dez jogadores a cinco minutos do final, com a expulsão direta de Merih Demiral.

Na altura da expulsão o jogo estava ainda 1-0 para o Barcelona, que veio de uma derrota no clássico espanhol no fim-de-semana, mas Lionel Messi marcou o segundo de penalti, já nos descontos. Dembelé havia marcado o primeiro.

No outro jogo do grupo G, Ferencvaros e Dínamo de Kiev empataram 2-2. Com estes resultados o Barcelona lidera o grupo isolado com seis pontos, seguido da Juventus com três. Ferencvaros e Dínamo têm apenas um ponto.

Em Manchester o United de Bruno Fernandes esmagou o Leipzig, da Alemanha. Os britânicos abriram a contagem aos 21 minutos, por Mason Greenwood e só pararam de meter bolas na baliza alemã aos 92, quando Marcus Rashford selou um “hat-trick”. O quinto golo desta goleada foi marcado por Anthony Martial. Bruno Fernandes começou no banco mas entrou a tempo para fazer uma assistência.

Em França o PSG venceu por 2-0 o Basaksehir de Istambul e assim, no grupo H fica o Man Utd em primeiro lugar, com seis pontos, seguido de PSG e Leipzig, com 3 e Basaksehir em quarto com zero pontos.

O Dortmund sofreu para vencer o Zenit, marcando o primeiro golo aos 78 minutos, de penalti, e selando a vitória apenas nos descontos. Já Lazio e Club Brugge empataram na Bélgica, 1-1, ficando os dois no topo da tabela do grupo F com 4 pontos, seguidos do Dortmund, com três, e do Zenit com zero.

E numa noite em que os clubes britânicos encheram a barriga, o Chelsea foi até ao estádio do Krasnodar vencer por 4-0 e garantindo assim o primeiro lugar do grupo E com os mesmos quatro pontos do Sevilha, que também venceu por 1-0, contra o Rennes. Os dois derrotados da noite têm 1 ponto cada.