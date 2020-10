Alemanha proíbe presença de público nos estádios

As competições desportivas profissionais na Alemanha, incluindo as partidas da Liga de futebol, voltam a decorrer à porta fechada a partir de segunda-feira, para tentar conter a propagação da covid-19, anunciaram as autoridades germânicas.

Segundo a resolução acordada entre a chanceler Angela Merkel e os líderes dos dezasseis estados federais alemães, as atividades desportivas amadoras também estão proibidas a partir de segunda-feira (02 de novembro), por causa do significativo aumento do número de infeções com o novo coronavírus nas últimas semanas.

A decisão surge algumas horas depois de a agência de controlo sanitário alemã ter confirmado um novo recorde de casos diários de covid-19 no país, ao contabilizar 14.964 infeções, elevando o total acumulado para 449.275 contaminados.

A Alemanha, com cerca de 83 milhões de habitantes, também registou mais 27 mortes relacionadas com o novo coronavírus, contabilizando agora um total de 10.098 óbitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.