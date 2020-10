IAPMEI apresenta ferramenta para acelerar a transição digital das empresas

O organismo público sublinha que o Shift2Future surge na sequência do Shift to 4.0, uma ferramenta de autodiagnóstico que, "de uma forma simples e automática", capacita as empresas a avaliar em que fase se encontram e a obterem um relatório "com linhas orientadoras para melhorar o caminho a seguir rumo à Indústria 4.0".

Na mesma nota, o IAPMEI frisa que existe motivação das empresas para integrarem "o ecossistema digital", mas "no geral, verifica-se que a estratégia i4.0 ainda não se encontra implementada".

Por outro lado, embora a maioria dos empresários perceba os benefícios da digitalização, "o nível de investimento realizado neste âmbito revela-se ainda pouco significativo", acrescenta o organismo público.

O novo programa Shift2Future será desenvolvido numa parceria entre o IAPMEI, o Instituto de Soldadura e Qualidade, a Universidade de Aveiro, o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro e a TecMinho.