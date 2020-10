Treinador do Standard Liège diz que "reputação de Jorge Jesus é enorme"

O treinador de futebol do Standard de Liège, Philippe Montanier, espera um Benfica muito forte no capítulo ofensivo e elogiou as qualidades do homólogo Jorge Jesus, realçando o trabalho feito nos brasileiros do Flamengo.

Philippe Montanier, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da segunda jornada do grupo D da Liga Europa, garantiu que a expectativa dos belgas é muito grande, mas atribuiu todo o favoritismo ao Benfica.

“A reputação do treinador do Benfica é enorme, sobretudo pelo que ele fez no Brasil, onde ganhou a Taça dos Libertadores. As equipas que treina são conhecidas pela qualidade ofensiva, com uma capacidade de remate muito forte. É neste capítulo que temos de estar muito vigilantes. Há outras situações também, mas não vou estar aqui a enumerá-las”, afirmou.

Com um discurso pouco efusivo e reconhecendo as limitações da equipa, também fruto dos sete jogadores infetados com o novo coronavírus, Philippe Montanier quer, sobretudo, aproveitar o jogo com o Benfica para dar mais experiência à equipa.

“Há sempre expectativas. Sabemos que não somos favoritos, mas este é o tipo de jogos em que os futebolistas trabalham desde sempre. Defrontar o Benfica é prestigiante e é sempre um prazer disputar jogos deste nível. Cada jogo é importante. A equipa começa a ter experiência europeia. É verdade que o Benfica é um adversário difícil, mas a nossa equipa tem potencial e queremos exponenciar a nossa qualidade”, frisou.

Para além dos sete jogadores atingidos pelo novo coronavírus, o treinador não poderá contar também com o avançado Jackson Muleka, que se lesionou na derrota (2-0), com o Sint-Truiden, da 10.ª jornada da I liga belga.

“Jackson é um jogador jovem e nem ele percebeu bem como se lesionou nem soube exprimir muito bem a lesão que sofreu. Temos sete casos de covid-19 e agora esta lesão. Vamos apresentar a melhor equipa que temos para este jogo”, garantiu.