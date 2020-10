Rui Gomes da Silva "desconfia totalmente" do voto eletrónico e critica Noronha Lopes

Rui Gomes da Silva, candidato pela Lista D à presidência do Benfica, desconfia do voto eletrónico. Em declarações aos jornalistas, o candidato diz que demonstrou dúvidas em relação ao voto eletrónico há muito tempo e critica João Noronha Lopes de fazer "cenas de teatro" no dia das eleições, depois de ter recusado assumir uma posição conjunta em relação ao tema.

"A nossa lista lançou um conjunto de medidas que fariam com que o resultado resultasse da vontade dos sócios. Propusemos à outra lista concorrente que houvesse uma posição conjunta, repetimos várias vezes, mas nunca quiseram. Não entrem agora em cenas de teatro, porque não contarão comigo para colocar em causa agora essas questões. Sei o que penso e o que digo. Durante três meses se recusaram a assinar uma posição conjunta. A única vez que tive com Noronha Lopes propus-lhe, ele arrastou e recusou. Não contem comigo para agora entrar em golpes palacianos. Cumpro as regras que eles aceitaram e se recusaram a acusar na altura", disse.

O candidato e antigo vice-presidente do Benfica afirma que não adianta criticar hoje os termos do voto eletrónico, quando já se aceitaram as condições dos mesmos previamente.

"Sempre disse que voto eletrónico não merecia a minha confiança. Se nos dessem um código de acesso à lista, ou todos em simultaneo, mas isso foi recusado. Há um ditado português que diz que "quem vai para o mar, avia-se em terra". Não é depois de estar em alto mar com tempestado que nos lembramos do que deveríamos ter feito em terra", continua.

Apesar de desconfiar da legitimidade dos mesmos, Rui Gomes da Silva continua a esperar uma vitória nas eleições e elogia a afluência histórica às urnas, consequente do seu projeto de oposição apresentado há três anos.

"Constato que foi fruto do meu projeto e da minha aposta esta afluência. Se pensarmos, há três anos o Benfica não discutia ideias. Mesmo sem debates e discussão de ideias, a primeira constatação que tenho é que esta afluência tem a ver com a constatação que o Benfica é um clube democrático. Esta afluência é porque eu apresentei um projeto. Espero que os resultados sejam de acordo com a expressão de voto dos sócios", termina.

As urnas estão abertas até às 22h00 e Rui Gomes da Silva foi o último candidato a votar no Pavilhão da Luz.