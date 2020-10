Noronha Lopes. "Para quem não concorda com a gestão de Vieira estamos muito perto"

O candidato da Lista B é o primeiro dos três concorrentes a votar no pavilhão n.º2 da Luz e assinala a "mobilização extraordinária" dos sócios. Nas primeiras três horas de votação havia registo de mais de 6 mil votos, o que permitia desenhar no horizonte uma participação recorde, ultrapassando os 22.676 votos registados em 2012 nas eleições mais participadas da história do Benfica.

João Noronha Lopes é um candidato otimista e diz que "para aqueles que não concordam com a gestão de Vieira estamos muito perto de mudar". "Nunca estivemos tão perto. Estamos otimistas, animados, com energia. Venham votar", apela.

As urnas estão abertas entre as 8h00 e as 22h00 no(...)

Mais democracia

Num alongado momento com os jornalistas, Noronha Lopes teve oportunidade de rever a matéria dada durante a campanha e reforça que "os benfiquistas sentiram-se desiludidos pela falta de debates".

"Não compreendo como é que num clube democrático não houve cobertura igual das campanhas da BTV e candidatos que não se dignaram a responder às perguntas dos sócios", acrescenta, garantindo que se for eleito "haverá mais democracia e transparência no Benfica".

Noronha Lopes vai falar com Rui Costa

"Falar com as pessoas e conhecer os cantos à casa" será a primeira medida tomará, se vencer, e Rui Costa, candidato a vice-presidente na lista de Luís Filipe Vieira, será um dos seus interlocutores: "Rui Costa é uma grande referência do Benfica, com certeza que falarei com ele".

Convidado a comentar a interferência de Bernardo Silva e Jorge Jesus nos últimos dias, Noronha Lopes sublinha que o jogador "não recebe lições de benfiquismo de ninguém" e a Jorge Jesus transmite que tudo gará para que leve o Benfica "mais longe na Liga dos Campeões".

Noronha Lopes é candidato à presidência do Benfica e concorre com Luís Filipe Vieira e Rui Gomes da Silva. A votação encerra às 22h00.