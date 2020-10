​Luís Filipe Vieira: “Eleições no Benfica estão a correr bem em todo o país”

Veja também:

As eleições desta quarta-feira para a presidência do Benfica “estão a correr bem em todo o país” e os sócios estão a dar uma lição de civismo, afirma o presidente e recandidato Luís Filipe Vieira.



“Somos um clube democrático e os nossos profissionais montaram uma logística para possibilitar o voto ao máximo de sócios possível e que possam escolher o que querem para o seu clube”, afirmou o líder encarnado em declarações à BTV.

“Está tudo a correr bem em todo o País, é uma lição de civismo para toda a gente. Estamos a cumprir todas as regras e isso é o mais importante. No fim veremos o que irá suceder, sublinhou Luís Filipe Vieira.

Sobre as críticas da lista de Noronha Lopes, que acusa as eleições de irregularidades no voto através da internet, Vieira deixa críticas ao candidato.

"Às vezes as pessoas preocupam-se com elas próprias e não no Benfica. Todo o sócio deve estar feliz por ver este civismo. Não sei como o Noronha Lopes continua a falar mal de tudo o que existe no Benfica. Ele tinha uma superestrutura, parecia uma campanha para primeiro-ministro. Ele que deixa os sócios votar e no fim veremos. Arranjar emprego para ex-jogadores do Benfica é o pior que se pode fazer. Está tudo a decorrer e logo à noite há mais", disse, aos jornalistas, fora do pavilhão da Luz.

As eleições desta quarta-feira poderão bater o recorde de votantes. De acordo com a informação atualizada no site do Benfica, pelas 16h18, já votaram quase 19 mil sócios.

"Oito horas de votação nas Eleições 2020 para os Órgãos Sociais do SL Benfica. 18 904 Sócios exerceram o seu direito (6026 no Estádio da Luz)", refere a publicação.



Opinião diferente tem Vítor Paneira. O mandatário da Lista B de João Noronha Lopes manifesta "sérias dúvidas" relativamente ao sistema eletrónico que está a ser utilizado nas eleições do Benfica e, "pela transparência", o antigo jogador reforça a ideia do candidato sobre a necessidade de uma contagem dos votos físicos.

João Noronha Lopes já votou e manifestou-se otimista. Diz que "para aqueles que não concordam com a gestão de Vieira estamos muito perto de mudar". "Nunca estivemos tão perto. Estamos otimistas, animados, com energia. Venham votar", apela.