Jesus saúda regresso dos adeptos. "Benfica sai prejudicado sem público"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, saúda o regresso dos adeptos ao Estádio da Luz, no jogo de quinta-feira contra o Standard Liège, para a fase de grupos da Liga Europa.

Em conferência de imprensa, Jesus acredita que é possível receber os adeptos em segurança, face aos números crescentes da pandemia da Covid-19 no país.

"Todos queremos que o futebol possa ter adeptos, mais vale alguns do que nenhuns. A motivação dos jogadores também passa por jogar para os adeptos, não é a mesma coisa, a adrenalina e ansiedade quebra sem adeptos. É uma enorme satisfação podermos ter os cinco mil, é um bom início. Num estádio para 65 mil pessoas, de certeza que receber cinco mil não interfere com a defesa da saúde das pessoas", disse.

Jesus acredita que equipas grandes com forte apoio dos adeptos sofrem mais com os jogos à porta fechada.

"Estive no clube com mais adeptos no mundo [Flamengo] e estou no clube com mais adeptos em Portugal. Ninguém tenha dúvida que essas são as equipas que saem mais prejudicadas. Tem uma influência muito negativa nas equipas que têm mais adeptos no estádio", explica.

Face ao aumento do número de casos de Covid-19 no país, Jesus não tem ideia se o futebol poderá voltar a parar, mas diz que a vida terá de continuar com o novo coronavírus, com mais ou menos restrições.

"Estamos a par do que acontece no mundo. Queremos continuar a trabalhar, mas até que ponto pode acontecer [futebol parar], não sei dizer. Temos de saber viver com a doença, as regras podem ser apertadas, mas temos de continuar a viver até aparecer a milagrosa vacina que reponha a normalidade", diz.