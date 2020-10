Jesus sai se Vieira perder as eleições? "Presidente sabe o que eu penso"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, não adiantou se uma eventual derrota de Luís Filipe Vieira nas eleições poderia implicar a sua saída do comando técnico.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Standard Liège, para a Liga Europa, na quinta-feira, Jesus foi questionado sobre as eleições no clube, mas preferiu não tecer muitos comentários.

"Os sócios é que vão decidir. Quando regressei ao Benfica, vim com a consciência de unir a nação benfiquista. Neste dia importante para o Benfica tive a oportunidade de ir votar ao Seixal e percebi que as eleições estão a ser acompanhadas em massa pelo Benfica. Não me quero expressar. Ainda há muita gente a votar e não quero ter influência em nada, mas o presidente sabe o que eu penso. O presidente do Benfica sabe qual é o meu pensamento", afirmou.



Luís Filipe Vieira rivaliza nas eleições com João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva. As urnas estão abertas até às 22h00 e pode acompanhar na Renascença, ao minuto, o ato eleitoral das águias.