Jesus reforça vontade de vencer uma prova europeia com o Benfica

Jorge Jesus quer voltar a chegar a uma final europeia e conquistar o troféu, depois de ter perdido duas finais da Liga Europa na sua primeira passagem pelo clube.

Em conferência de imprensa, antes do jogo contra o Standard Liège, para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa, Jesus, o técnico explica que a vontade de vencer uma prova europeia foi uma das razões que o fez regressar ao Benfica.

"Foi com essa ideia que o presidente me conseguiu sacar do Flamengo. Andamos à procura disso [título europeu], mas não se faz em dois ou três meses, é um processo de continuidade. Contratamos jovens e o Benfica vai ficar mais forte de ano após anos", explica.

Jesus recorda o histórico do Benfica nas provas europeias e explica que o clube terá perdido algum poderia na Europa nos últimos anos.

"O Benfica impõe sempre respeito. O Benfica tem história em Portugal, mas também na Europa. Perdeu a referência e identidade que vinha mantendo, porque chegou a finais da Liga Europa e também aos quartos de final da Liga dos Campeões e tem andado à procura de um caminho para poder voltar à final e poder vencer. É um dos projetos deste presidente", explica.

Contra o Standard Liège, Jesus confirma a titularidade de Gabriel: "Se tudo correr na normalidade, é natural que faça mudanças na equipa. Já disse que vou lançar o Gabriel, que não foi convocado no último jogo, como outros jogadores que estou a pensar".

Sobre Darwin Nuñez e o atual momento de forma do uruguaio, Jesus deixa elogios, mas explica que o jogador que o acompanhou na conferência de imprensa ainda tem muito para evoluir.

"É um menino, ainda ingénuo. Tudo para ele é novo, até com esta conferência de imprensa estava nervoso. Ele tem características atléticas e técnicas e também táticas, que vai aprender ainda mais. Está em crescimento e tem muito para crescer. Não era um jogador muito conhecido, jogava na segunda divisão espanhola e o Benfica conseguiu sacar este jogador aos concorrentes", termina.

O Benfica recebe o Standard Liége na quinta-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.