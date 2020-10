Darwin Nuñez: "Ainda não me caiu a ficha que estou no Benfica e está a correr bem"

Darwin Nuñez ainda nem acredita que está a ter sucesso ao serviço do Benfica. O jogador mais caro da história do futebol português quer continuar a trabalhar para melhorar dia após dia.

"Ainda não me caiu a ficha que estou no Benfica e que as coisas estão a correr bem. Quero continuar e conseguir mais, vou aprender com os que têm mais experiência no clube. Quero continuar a trabalhar dia após dia, sempre com humildade", disse, em conferência de imprensa.

O avançado uruguaio não se compara ao compatriota Edison Cavani, que esteve em negociações com o Benfica: "O mister apostou em mim e trouxe-me para aqui. Não me comparo ao Cavani, porque ele tem um estilo de jogo e eu outro. Vim para aprender e ganhar experiência".

Sobre a preferência de jogar no ataque acompanhado de Seferovic ou Waldschmidt, Nuñez destaca a qualidade de todos os colegas.

"Joguei com os dois e são muito bons, com qualidade tremenda com bola. O mister pode trocar e jogar com eles dois, há uma competição muito saudável. Quem jogar, jogará bem", explica.

Darwin jogará no Estádio da Luz com adeptos pela primeira vez e antecipa o momento.

"Vai ser muito bonito que as pessoas possam voltar a assistir ao jogo. Era muito triste entrar no Estádio da Luz, que é espetacular e muito grande, estar assim vazio. Oxalá isto passe rápido para que possa vir mais gente ver os jogos, mas o mais importante é a saúde de todos", diz.

O Benfica recebe o Standard Liège na quinta-feira, às 20h00, na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.