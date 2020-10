Redes sociais: Quanto tempo passam os portugueses no Facebook, Twitter ou Instagram?

No que toca ao peso das redes sociais na utilização digital dos cidadãos da UE, Portugal ocupava em janeiro de 2020 o quinto lugar entre os Estados-membros que mais utilizavam estas plataformas, antecedido por Malta, Chipre, Eslovénia e Dinamarca, segundo os dados apresentados no documento.

“As redes sociais tornaram-se uma característica omnipresente da vida”, já que através dessas plataformas digitais “é possível saber tudo, desde eventos familiares e aventuras de amigos a desenvolvimentos políticos, apenas verificando os murais do Facebook, Instagram ou Twitter”, assinala o CCI no relatório.

Segundo o documento, no ano passado, “48% dos cidadãos da UE utilizavam redes de sociais todos os dias ou quase todos os dias”, sendo que “o tempo médio diário de utilização - através de qualquer dispositivo - variou entre os 129 minutos por dia em Portugal e os 64 minutos na Alemanha”.

Os dados constam de um relatório divulgado este terça-feira pelo Centro Comum de Investigação (CCI), o serviço científico interno da Comissão Europeia, sobre “Tecnologia e democracia”, realizado por investigadores comunitários para “compreender a influência das tecnologias digitais no comportamento político e na tomada de decisões”.

Os portugueses passam, em média, 129 minutos por dia nas redes sociais, sendo Portugal o quinto país da União Europeia (UE) com maior utilização destas plataformas e, por conseguinte, dos mais expostos a fenómenos como desinformação e propagação política.

De acordo com a mesma informação, entre julho de 2019 e julho de 2020, a quase totalidade (98,5%) da utilização das redes sociais em toda a UE assentava sobre cinco plataformas, todas elas norte-americanas: Facebook (75,66%), Pinterest (8,78%), Twitter (7,61%), Instagram (4,47%) e YouTube (1,14%).

Analisando estes dados bem como as suas consequências, o CCI chegou à conclusão, neste relatório, que “há provas científicas de que as redes sociais mudam o comportamento político das pessoas no ‘offline’, o que inclui o incitamento a comportamentos perigosos, tais como crimes de ódio”.

Isto porque foram “identificados quatro pontos de pressão que emergem quando as pessoas e o ambiente ‘online’ são postos em contacto sem grande controlo público ou governação democrática”, sendo eles economia da atenção, definições de escolha, algoritmo personalizado e as designadas ‘fake news’ (notícias falsas).

No que toca às ‘fake news’, o CCI explica que as redes sociais reúnem as “condições perfeitas para a propagação da desinformação”, desde logo por ali haver “algoritmos que promovem conteúdos atraentes” e “forte predisposição das pessoas para se orientarem para notícias negativas, uma vez que a maioria das notícias falsas tende a evocar emoções negativas tais como medo, raiva e indignação”.

Relativamente à política, os peritos alertam que “os espaços ‘online’ isolados podem funcionar como laboratórios que desenvolvem pontos de conversa extremistas”.

Reagindo a estas conclusões, a comissária europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel, observa em comunicado que as redes sociais podem, realmente, ser usadas para “difundir mensagens polarizadoras e informação enganosa, o que pode dificultar a capacidade de tomar decisões políticas informadas”.

Por isso, adianta que ser necessário “tomar as ações certas para salvaguardar um futuro participativo e democrático em benefício de todos os cidadãos europeus”.