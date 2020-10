​Prémio Camões 2020 vai para o professor e ensaísta Vítor Aguiar e Silva, crítico do novo Acordo Ortográfico

“Ele é muito mais do que isso. Quando lemos a sua obra e compreendemos os seus ensinamentos, não nos podemos reduzir apenas à questão ortográfica. A questão cultural é muito mais vasta e abrange todos os elementos mais importantes de um lado e de outro do Atlântico, em relação à Língua Portuguesa e à cultura da Língua Portuguesa”.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, destaca as “qualidades intelectuais e académicas" de Vítor Aguiar e Silva, mas também pelo "perfil humanista com que marcou de um modo decisivo gerações de alunos, um pouco por todos os lugares onde ensinou, bem como leitores”.

“A atribuição do Prémio Camões a Vítor Aguiar e Silva reconhece a importância transversal da sua obra ensaística, e o seu papel ativo relativamente às questões da política da língua portuguesa e ao cânone das literaturas de língua portuguesa”, refere o júri do Prémio Camões, em comunicado.

A edição deste ano do Prémio Camões vai para Vítor Manuel de Aguiar e Silva, anunciou esta terça-feira o Ministério da Cultura. O professor, escritor, poeta e investigador português é um crítico do novo Acordo Ortográfico.

O ensaísta e professor universitário nasceu em Penalva do Castelo, em 1939, e é um dos signatários da Petição em Defesa da Língua Portuguesa Contra o Acordo Ortográfico, que desde de maio de 2008 recolheu mais de 120 mil assinaturas.

Formado na Universidade de Coimbra, foi professor catedrático da Faculdade de Letras da mesma Universidade até 1989, ano em que solicitou a sua transferência para a Universidade do Minho.

Nesta Universidade, foi professor catedrático do Instituto de Letras e Ciências Humanas, fundou e dirigiu o Centro de Estudos Humanísticos e a revista Diacrítica e desempenhou as funções de vice-reitor de junho de 1990 a julho de 2002, data em que passou à situação de professor aposentado.

Tem-se dedicado especialmente ao estudo da Teoria da Literatura, domínio em que a relevância do seu ensino e da sua investigação é nacional e internacionalmente reconhecida, e da Literatura Portuguesa do Maneirismo, do Barroco e do Modernismo. Os estudos camonianos têm constituído objeto constante da sua atividade de investigador.

Entre vários prémios, a Universidade de Évora atribuiu-lhe o Prémio Vergílio Ferreira de 2002. Em 2007, foi-lhe atribuído o Prémio Vida Literária, instituído pela Associação Portuguesa de Escritores e pela Caixa Geral de Depósitos. Em 2018, recebeu o Prémio Vasco Graça Moura de Cidadania Cultural.

O Prémio Camões é considerado o principal galardão da lusofonia e é atribuído desde 1989, por um júri internacional.

Nas últimas cinco edições os premiados foram Chico Buarque (2019), Germano Almeida (2018), Manuel Alegre (2017), Raduan Nassar (2016) e Hélia Correia (2015).

Outras personalidades da lusofonia, como Miguel Torga José Craveirinha, Vergílio Ferreira, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, José Saramago, Eduardo Lourenço, Pepetela, Antonio Candido, Sophia de Mello Breyner Andresen, Eugénio de Andrade e Maria Velho da Costa, também já foram distinguidas com o Prémio Camões.