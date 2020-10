Homenagem a D. Manuel Martins, “um bispo no meio do povo”

A cidade de Setúbal prestou esta terça-feira homenagem ao bispo D. Manuel Martins. A iniciativa partiu da câmara municipal de Setúbal, à qual se juntou a diocese, com o atual bispo, D. José Ornelas, a presidir a uma missa de Ação de Graças para assinalar os 45 anos da ordenação daquele que foi o primeiro bispo de Setúbal, num tempo de grandes mudanças. “Estávamos nos anos 70 e as coisas estavam a mudar, tinha-se asas para voar, tinha-se coragem de investir, havia um compromisso e vontade de participar nessa mudança”, lembrou, durante a eucaristia a que presidiu, o bispo de Setúbal. “Esta celebração com inauguração da estátua, representa a gratidão e a vontade da cidade em conservar a memória, não apenas como seu primeiro bispo, mas igualmente como alguém que encarnou e contribuiu para forjar a rica identidade desta cidade e do seu povo”, afirmou, D. José Ornelas. Presente na memória coletiva, D. Manuel Martins fez do povo, a sua causa, tendo mesmo sido apelidado de “bispo vermelho”, ao denunciar a pobreza e a fome que atingiram a Península de Setúbal, num período muito difícil da sua história. “Ele foi fiel a Deus e, especialmente, ao seu povo, aos pobres de pão, de educação, de carinho, de vida, aos cativos, aos cegos que não olham para Deus, nem para os que clamam e gritam na sua dor, aos oprimidos, feridos de miséria, de exclusão, de falta de dignidade e de esperança”, destacou, na homilia, o também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. “Para todos eles, foi proximidade, voz e anúncio de uma oportunidade e de um tempo melhor, sob o olhar misericordioso de Deus, e de um relacionamento de justiça e humanização neste mundo”, acrescentou. Pedagogo e humanista, D. Manuel Martins foi “um bispo no meio do povo”, por isso o município e a diocese decidiram colocar a estátua no largo, frente à Sé, um espaço simbólico de encontro, a lembrar que o primeiro bispo de Setúbal, não ficou fechado dentro da Igreja. “Foi aqui que encontrou inspiração e força para sair para a cidade, com olhos e ouvidos atentos, para estabelecer laços novos, acolher o desconhecido, o emigrante e o diferente, e cuidar, especialmente, dos que mais precisam de uma mão estendida”, sublinhou D. José Ornelas. Ainda durante a homilia, “neste tempo de pandemia”, o atual bispo pediu que a celebração fosse aproveitada para “num esforço identitário”, se continue “a lutar contra as dificuldades”, numa região marcada “ciclicamente por crises”, e que jamais “se conforme com a pobreza, a miséria, a exclusão de ninguém, nem de nenhum grupo.”

“Um homem generoso, sempre disponível para ajudar os que mais precisavam” Depois da eucaristia, foi inaugurada a estátua de bronze, da autoria da escultora Maria José Nunes Brito. Há dois anos, por iniciativa do município, já tinha sido inaugurado na cidade um largo com o nome de D. Manuel Martins. Agora, a cidade conta também com uma peça escultórica, com perto de dois metros de altura e assente no chão, que mostra D. Manuel Martins de braços abertos e defronte para as ruas. “Foi naquelas ruas que podem parecer periféricas, de bairros que alguns pensam não ser importantes, que ele se movimentou. Foi naquelas zonas distantes do centro e dos poderes, distantes da vista, que ele mais se fez e que foi o homem que hoje recordamos”, salientou a presidente da câmara municipal de Setúbal, na inauguração. A autarca recordou ainda o antigo bispo como “um homem generoso, sempre disponível para ajudar os que mais precisavam e que, naquelas aparentemente distantes ruas, mais esquecidos estavam”. Maria das Dores Meira fez ainda questão de agradecer ao “bispo vermelho”, como D. Manuel Martins era apelidado, “sinónimo da luta contra as desigualdades, a miséria e o capitalismo”, por tudo aquilo que fez por Setúbal e os valores e o legado que deixou na cidade, após o seu falecimento em 2017. A mesma cidade “que recordará sempre o trabalho por ele feito num período complexo” e que lembrará sempre o seu entusiasmo quando aqui chegou e, perante todos, quis assumir ser um dos que trabalham e lutam para que o homem seja mais homem, numa sociedade mais justa”, como o próprio escreveu naqueles tempos. Além da presidente da autarquia, Maria da Dores Meira e do bispo de Setúbal, D. José Ornelas, marcaram presença nas cerimónias, o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar e o secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa.