Sérgio Conceição. “Resultado é justíssimo”

O treinador do FC Porto considera “justíssima” a vitória (2-0) sobre o Olympiacos na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

“Estivemos consistentes do ponto de vista defensivo na primeira parte. Marcámos um golo e tivemos uma ou outra situação dentro da área que podíamos ter definido melhor e chegado ao segundo golo”, refere Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões reconhece que “na segunda parte o Olympiacos esteve mais forte no jogo, a querer chegar ao empate, e nós a defendermos com muita segurança”.

“Fomos ajustando ao longo do jogo para darmos consistência defensiva e sermos mais perigosos no ataque, estávamos um pouco longe da baliza. As mexidas foram felizes, chegámos ao segundo golo de forma merecida e o resultado é justíssimo”, acrescenta, em declarações à TVI.

O FC Porto venceu os gregos por 2-0, com golos de Fábio Vieira e Sérgio Oliveira.