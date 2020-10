Jaime Magalhães: "FC Porto tem de ganhar ao Olympiacos"

Jaime Magalhães, antigo jogador do FC Porto considera obrigatório a equipa de Sérgio Conceição vencer, esta noite, o Olympiacos, depois de uma derrota na jornada inaugural do grupo C, contra o Manchester City, por 3-1.

O antigo médio de 58 anos admite que Sérgio Conceição colocará o seu melhor onze em campo, num jogo para encarar com total ambição, mas sem correr riscos desmedidos. Otávio e Luis Díaz estão em dúvida. O Olympiacos chega ao dragão motivado pela vitória sobre o Marselha, por 1-0.

"O FC Porto vai entrar no jogo com muito cuidado. Há jogadores novos que ainda não estão adaptados, mas o Sérgio Conceição irá fazer o melhor possível, colocando os melhores em campo para conseguir uma vitória porque é importante", começa por dizer.

Jaime Magalhães divide favoritismo, mas acha que o Olympiacos vem com medo até ao Dragão, devido ao poderio dos dragões a jogar em casa.

"Estes jogos são sempre de 50/50, porque nunca há favoritos, o Olympiacos vem com medo e o FC Porto joga em casa, esperando que com algum público apoiem mais a equipa. O Porto tem de ganhar este jogo, é obrigatório porque joga em casa, e espero que faça um bom jogo para entrar na senda das vitórias", afirma.

O Olympiacos adiou o jogo da liga grega com o PAOK para ter uma semana para preparar o jogo com o Porto. Já Sérgio Conceição dispôs de dois dias apenas, depois de no passado sábado ter derrotado o Gil Vicente por 1-0, para a I liga. Um calendário muito apertado, mas que para Jaime Magalhães não pode servir de desculpa para esta noite.

"Nós também jogávamos à quarta e ao domingo, acho que não é por aí. O FC Porto também tem um plantel grande e o Sérgio Conceição irá fazer uma boa gestão, por isso mesmo irá colocar a jogar os melhores para alcançar uma vitória importante", sublinha.

Ainda que em reduzido número, os adeptos do Porto estão de regresso ao estádio para apoiar a equipa. Um fator importante, considera Jaime Magalhães.



"É sempre importante haver público. Só quem nunca jogou futebol, é que não sabe a força que nos dá ter público a puxar por nós. Acho que mesmo com pouco gente nas bancadas, irá ser bom e benéfico para o FC Porto", conclui.

O FC Porto recebe o Olympiacos esta noite, no Estádio do Dragão, às 20h00, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.