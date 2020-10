FC Porto recebe Olympiacos para tentar conquistar primeiros pontos na Champions

O FC Porto vai tentar conquistar, esta terça-feira, os primeiros pontos na Liga dos Campeões de futebol, recebendo no estádio do Dragão os gregos do Olympiacos, treinados pelo português Pedro Martins.

Depois de derrotados na visita ao Manchester City (3-1), os dragões vão receber nesta segunda jornada do grupo C a equipa grega, que na primeira ronda bateu os franceses do Marselha, treinados por André Villas-Boas.

A equipa de Sérgio Conceição vai procurar aproveitar o fator casa para somar pontos e evitar que os seus adversários ganhem vantagem na luta pela qualificação para a fase seguinte da prova, que será conseguida pelos dois primeiros de cada grupo.

O FC Porto enfrenta este jogo depois de vencer o Gil Vicente por 1-0, na quinta jornada da I Liga, enquanto o Olympiacos, que, além de Pedro Martins, conta com José Sá, Rúben Semedo, Rúben Vinagre, Pêpê Rodrigues, Tiago Silva e Bruma nas suas fileiras, chega mais folgado, uma vez que não jogou este fim de semana devido ao facto de a partida frente ao PAOK ter sido adiada.

O jogo entre FC Porto e Olympiacos está marcado para as 20h00, no estádio do Dragão, no Porto, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

No outro jogo do grupo, o Marselha vai receber o Manchester City, de João Cancelo, Bernardo Silva e Rúben Dias, na mesma situação em que está o FC Porto: os franceses somam zero pontos e vão receber uma equipa que venceu na primeira jornada.