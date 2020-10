OE 2021. Verdes anunciam abstenção devido a “postura de abertura” do Governo

“Naturalmente, essa disponibilidade ou essa eventual disponibilidade, esta postura de abertura por parte do PS e do Governo serão tidos em conta na avaliação que os Verdes fizerem na altura da votação final global. Mas essa ficará para depois . O que interessa agora é que os Verdes se vão abster na generalidade, esperando agora que o Governo e o Partido Socialista manifestem também ou assumam uma postura de abertura para acolher outras preocupações dos Verdes”, afirmou aos jornalistas o deputado José Luís Ferreira.

Os Verdes vão abster-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2021. A posição foi anunciada nesta terça-feira de manhã e justificada pela abertura do PS e do Governo em aceitar as reivindicações daquele partido sobre proteção da natureza.

Fica, assim, feito o aviso: o Governo deverá dar resposta a outras exigências para que os Verdes possam viabilizar o diploma na votação final global – nomeadamente, combate à pobreza, reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS), educação e transportes públicos.

A discussão do Orçamento do Estado na generalidade começa esta tarde, no Parlamento. Para quarta-feira, está marcada a votação, com o diploma a ter aprovação garantida, contando com as abstenções do PCP, Verdes, PAN e das duas deputadas não inscritas.

Conta também com os votos contra do Bloco de Esquerda, do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega.