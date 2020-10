​Jerónimo para Ventura: “Está a achar graça? Não lhe acho graça nenhuma”

O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, e o deputado único do Chega, André Ventura, protagonizaram esta terça-feira um dos momentos do debater orçamentar, no Parlamento.



O secretário-geral comunista estava a iniciar a sua intervenção quando, aparentemente, foi interrompido pelo riso do deputado do Chega.

“Muito obrigado senhor Presidente, senhor primeiro-ministro. É para nós claro que este Orçamento não dá resposta aos problemas estruturais do país… Está a achar graça? Não lhe acho graça nenhuma”, atirou Jerónimo de Sousa.

O secretário-geral do PCP desafiou o primeiro-ministro a dizer se quer convergir com os comunistas em matérias como valorização dos serviços públicos e teve como resposta o apelo para uma negociação do Orçamento "sem espalhafato".

No debate, na generalidade, do Orçamento do Estado de 2021, no parlamento, Jerónimo de Sousa insistiu que a abstenção do partido, nesta fase, destina-se a permitir o debate na especialidade e enumerou uma série de matérias em que desafiou "o Governo e o PS" a dizer se aceitou "convergir".

O líder comunista deu o exemplo, do aumento geral dos salários à valorização da proteção social, do aumento do subsídio de desemprego ao alívio da "carga fiscal".

"O PS tem que clarificar se é com o PCP que quer convergir, ou se são outros os objetivos e as convergências", afirmou.