​Governo revela calendário de contratações na Saúde que entregou ao BE

O Governo revelou esta terça-feira o plano que entregou ao Bloco de Esquerda (BE), nas negociações do Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021), de contratações no setor da Saúde para o próximo ano (consulte aqui o documento).



No total, o Governo prevê a contração de um total de 4.342 profissionais de saúde, valor que não incluiu os reforços para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) nem o concurso de recém-especialistas.

A existência ou não de um compromisso objetivo sobre o reforço dos meios humanos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é um dos temas que tem gerado maior discussão entre o Governo e o Bloco de Esquerda, partido que já anunciou que votará contra na generalidade a proposta de Orçamento para o próximo ano.

De acordo com um documento fornecido pelo executivo, ao longo dos quatro trimestres de 2021, o Governo assume o compromisso de contratar mais 1.073 assistentes operacionais, 518 assistentes técnicos, 764 enfermeiros, 1.500 médicos, 98 técnicos superiores e 379 profissionais para outras categorias técnicas.

No que respeita ao calendário para a contratação de médicos, com base no mesmo documento, o Governo pretende contratar 379 no primeiro trimestre, 10 no segundo, 1.103 no terceiro e oito no quarto.

Em relação aos enfermeiros, na calendarização feita pelo executivo socialista, prevê-se a entrada de 447 no primeiro trimestre, 150 no segundo, 12 no terceiro e 155 no quarto.

Já quanto a assistentes operacionais, o compromisso é de contratar 394 no primeiro trimestre, 170 no segundo, 78 no terceiro e 441 no quarto.

No mesmo documento, consta ainda um calendário em que são indicados os meses das várias etapas em que o executivo pretende abrir os processos para a contratação deste conjunto de profissionais de saúde.

O Governo ressalva depois que, nos números apresentados, não constam as contratações para o INEM, por não pertencer ao SNS, nem o concurso de médicos "do internato de formação de especialista (IFE) da segunda época de 2021, cujas contratações só se concretizam em 2022".

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta terça-feira, na discussão na generalidade das grandes opções do plano e do Orçamento do Estado de 2021 (OE 2021), que haverá um aumento histórico de 805 milhões de euros no SNS para 2021, o que faz com que o SNS passe a dispor de 12.100 milhões de euros no total.

“Será quase tanto como a chamada bazuca europeia que Bruxelas irá disponibilizar nos próximos seis anos”, argumentou. António Costa disse que a proposta de lei para o OE 2021 tem prioridades claras: combater a pandemia e proteger a economia e o emprego.

O debate ficou marcado por duras trocas de palavras, com António Costa a acusar o Bloco de "desertar da esquerda" e de se juntar à direita no vota contra a proposta de Orçamento do Estado para 2021.

O primeiro-ministro também manifestou disponibilidade para alargar o novo apoio social atribuindo-lhe um valor global de 633 milhões de euros e, a prazo, à margem do Orçamento,rever a legislação laboral.