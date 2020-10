BE admite viabilizar Orçamento em caso de mudança

De acordo com a deputada bloquista, "este orçamento não basta, falha onde Portugal não pode falhar e não olha para a realidade". c O documento "falha e não pode falhar", argumentou.

Durante uma intervenção, desde a tribuna do parlamento, durante o primeiro dia de debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), Mariana Mortágua recordou que os bloquistas, "na emergência e no orçamento suplementar", aceitaram e apoiaram "tudo o que o Governo considerou essencial para a sua intervenção emergencial", referindo que "nenhuma outra bancada procedeu desta forma".

A deputada bloquista Mariana Mortágua considera que o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) "é de rotina", "não basta" e "falha onde Portugal não pode falhar", mas assumiu um compromisso caso o documento responda às necessidades apontadas pelo BE.

No entanto, Mariana Mortágua deixou um compromisso: "se houver o bom senso de reforçar o SNS, se houver a razoabilidade de proteger quem está aflito no desemprego e na miséria, se houver o bom senso de protegermos o Estado da pilhagem financeira, então teremos com certeza um bom orçamento para 2021".

A deputada e dirigente do BE foi mais longe: "a nossa crise não é política. O Governo não cai nem se levanta. A nossa crise é que, se não reforçamos o SNS, caímos todos. A nossa crise é que, se não cuidamos de travar a segunda vaga de despedimentos, todos sofremos".

Por isso, e acordo com Mariana Mortágua, O BE apresentou e vai agora insistir na especialidade em "propostas estruturais para a saúde, para o emprego, para a segurança do povo, para a banca".

No pedido de esclarecimento, Sónia Fertuzinhos defendeu que "uma imagem vale por mil palavras".

"A imagem do BE para o país é só uma: o BE vai levantar-se sozinho ao lado de toda a direita do parlamento para votar contra uma proposta do orçamento que ninguém consegue negar que reforça o papel do estrado social na resposta à crise e à pandemia", atirou.

Na resposta, a deputada bloquista assegurou que "o BE está empenhado em dar uma resposta consistente à crise" que se preocupa pouco com as imagens, mas sim com as respostas efetivas do orçamento.

"Se o PS quer um orçamento à esquerda, comprometa-se com medidas de esquerda, com propostas apresentadas à esquerda", desafiou Mortágua.