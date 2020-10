António Costa acusa Bloco de se juntar à direita

Depois de referir que em democracia as alternativas são de salutar, e numa referência clara ao BE, o primeiro-ministro disse "que o que não é possível é pretender dizer que se quer ir mais rápido, juntando-se à direita".

Costa disse que este Orçamento é a "continuidade à mudança que começamos há cinco anos", e que mostra que a "crise não se combate com austeridade". Por isso, defende, a posição do PSD de combate às propostas do executivo não surpreende.

António Costa nunca se referiu diretamente ao Bloco de Esquerda, mas foram sempre os bloquistas que estiveram na mira do primeiro-ministro no final da intervenção que abriu a discussão.

O primeiro-ministro, António Costa, acusou esta terça-feira, na discussão na generalidade das grandes opções do plano e do Orçamento do Estado de 2021, o Bloco de Esquerda de se juntar à direita e deixou de fora o partido liderado por Catarina Martins quando referiu a coerência política ao longo dos últimos anos e o sentido de voto neste Orçamento.

O líder do Governo exultou ainda a coerência do PS, do PCP, do PAN, dos Verdes e das deputadas não eleitas no sentido de voto do documento que começa hoje a ser discutido, deixando mais uma vez de fora o Bloco de Esquerda que entretanto já anunciou que irá votar contra o OE de 2021.



Já se sabe que só o PS vai votar a favor da proposta do Governo, mas as abstenções do PCP, do PAN, do PEV e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues (que saiu do PAN) garantem que não haverá mais votos contra do que a favor.

Votam contra o PSD, o CDS, o Chega, o Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda.

Este é um Orçamento claramente condicionado pela pandemia e tenta dar resposta aos problemas causados pela Covid-19. As prioridades apresentadas pelo Governo são proteger quem trabalha, reforçar a saúde e defender os rendimentos. Contudo, à esquerda os partidos consideram que as medidas não são suficientes para garantir essas prioridades e à direita consideram seria necessário mais apoio às empresas, por exemplo.