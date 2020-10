Regras são para cumprir, "quer queiram quer não", avisa Magina da Silva

Veja também:

O diretor nacional da PSP reconheceu, esta terça-feira, que nem todos os cidadãos estão dispostos a cumprir as medidas impostas no contexto da pandemia, mas que "as regras são para cumprir", atendendo à situação excecional que o país enfrenta.

A partir desta quarta-feira, o uso de máscara em espaços públicos passa a ser obrigatório e a coima por incumprimento pode chegar aos 500 euros.

"Em situações excecionais, não se resolvem [as coisas] fazendo como se fazia em situações normais, exigem-se situações excecionais", sublinhou Magina da Silva, falando aos jornalistas, à margem da inauguração da 41.ª esquadra da Alta de Lisboa.



"Penso que a adesão dos portugueses e a compreensão dos tempos e das regras excecionais vão prevalecer”, disse.

“Não desejo, mas prevejo que alguns cidadãos, por objeção de consciência, por teorias da conspiração relacionadas com a covid, que há muitas, poderá haver quem não se deixe sensibilizar e vão ter que cumprir as regras quer queiram quer não", avisou o diretor nacional da PSP.