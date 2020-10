Prendas de Natal. Vai ter mais tempo para trocar o que não serve

O Natal está à porta e as montras das lojas que chamam à compra de presentes. Mas, em tempo de pandemia, escolher e comprar as prendas pode tornar-se mais difícil, pelo que o Governo pretende dar mais tempo para as trocas.

Assim, os presentes deverão poder ser trocados entre 30 e 45 dias úteis após o dia 25 de dezembro – ou seja, pelo menos até ao final de janeiro de 2021.

A notícia vem, nesta terça-feira, no jornal “Correio da Manhã”, segundo o qual a medida está a ser ultimada e os pormenores deverão ser conhecidos dentro de dias.

Segundo o jornal, o Governo estará a trabalhar em associações de lojistas e os estabelecimentos que aderirem ao prolongamento do prazo receberão um selo de confiança.

A ideia é facilitar a troca ou devolução de prendas, que poderá ser feita com mais calma e no cumprimento das regras impostas pela pandemia de Covid-19.