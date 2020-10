Ovar ativa plano de emergência devido a "aumento significativo" de Covid-19

Veja também:

O munícipio de Ovar decidiu ativar o plano municipal de emergência de Proteção Civil devido ao "aumento significativo do número de casos de infeção" por Covid-19.

A medida entrou em vigor às 00h00 desta terça-feira e vai manter-se em vigor "enquanto a evolução epidemiológica da doença Covid-19 o justificar", lê-se no despacho emitido pela autarquia.

No despacho, a autarquia refere que a tendência de aumento de casos no país e na Europa, nas últimas semanas, tem-se verificado também no município, sendo que nesta altura já se registaram mais de 140 casos ativos.

O último boletim epidemiológico da autarquia referia esta segunda-feira o aparecimento de "30 novos casos de covid-19" no espaço de 24 horas, o que perfazia um total de 143 casos ativos no município - que abrange um território com cerca de 55.400 habitantes e 148 quilómetros quadrados.



A autarquia decidiu ainda reativar o gabinete de crise, com a composição que vigorava a 17 de março de 2020.

No despacho lê-se ainda que o município mantém aberta a adotar outras medidas preventivas, de acordo com a avaliação da evolução epidemiológica.