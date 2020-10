Ordem dos Enfermeiros denuncia “cenário de catástrofe” no hospital de Penafiel

No entanto, este não será caso único no país: a bastonária da Ordem dos Enfermeiros fala de “saturação, quer de cuidados intensivos, quer de internamentos Covid” e considera “inadmissível que, numa altura como esta, depois de oito meses de pandemia, só agora o ministério da Saúde esteja a pedir, por exemplo, às ARS que fizessem um levantamento do número de enfermeiros especialistas em médico-cirúrgica, que são os que têm mais experiência em cuidados intensivos”.

Em declarações à Renascença , Ana Rita Cavaco descreve um quadro de rutura “que dura até hoje” e que não tem tido resposta por parte da administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

“O CHTS está debaixo de uma pressão muito grande, devido à grande incidência de infeções Covid-19 na região. Mas é um hospital do Serviço Nacional de Saúde pelo que, naturalmente, recorre à rede. Não está em rutura”, garantiu à agência Lusa o presidente do conselho de administração, Carlos Alberto Silva.

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) presta apoio a cerca de 520 mil pessoas de uma região que inclui Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, concelhos onde o Conselho de Ministros decretou dever de permanência no domicílio.

Também na sexta-feira a ministra da Saúde disse que há concelhos na região norte que “merecem maior preocupação” e estão a ser avaliados “muito concretamente” pelas autoridades de saúde.

E, no mesmo dia, em declarações à Lusa, o secretário de Estado Eduardo Pinheiro, que é também responsável pela coordenação da situação de calamidade na região Norte do país, disse à Lusa que, no caso do Tâmega e Vale do Sousa, a capacidade do hospital seria reforçada “já nestes dias”.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.371 em Portugal.





