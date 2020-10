Novo fecho de fronteiras? Embaixada em Itália aconselha portugueses a regressarem “rapidamente”

Veja também:

Os últimos números da pandemia em Itália assustam e o Ministério dos Negócios Estrangeiros já antecipa o pior. A Embaixada de Portugal em Roma publicou, na segunda-feira, um aviso que alerta todos os portugueses que se encontrem em Itália “em estadia temporária, incluindo turistas e estudantes em programas de intercâmbio, a regressarem rapidamente a Portugal, sob pena de se verem retidos em território italiano”.

Segundo o MNE, a situação é volátil e existe o risco de um “súbito regresso ao confinamento generalizado, encerramento de fronteiras e suspensão de voos entre países europeus”.

“Itália tem registado um drástico aumento no número de infeções por Covid-19, sendo imprevisível a evolução da pandemia no país nos próximos dias”, sublinha a embaixada.

O Governo italiano impôs, esta semana, um conjunto de novas restrições, o que levou milhares de pessoas às ruas em protesto. Cinemas, teatros e ginásios foram obrigados, mais uma vez, a fechar portas. Já os restaurantes e bares só podem agora receber clientes até às 18h00.

O país transalpino registou, na segunda-feira, 17.012 infeções com o novo coronavírus, um número inferior ao da véspera. No domingo, tinham sido contabilizados mais de 21 mil casos positivos. De acordo com Ministério da Saúde italiano, morreram 141 pessoas com covid-19, aumentando o saldo de óbitos para 37.479.

Ao mesmo tempo, a pressão sobre os hospitais continua a aumentar, com mais 1.607 casos de internamento, elevando o número de hospitalizados para 14.281, incluindo 1.284 em cuidados intensivos (mais 76 do que no domingo).