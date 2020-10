"Não é humanamente possível." Enfermeiros denunciam “situação insustentável” no hospital de Penafiel

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números A Ordem dos Enfermeiros Norte denunciou esta terça-feira que há uma “situação insustentável” no Hospital Padre Américo, em Penafiel, apontando que às 22h de ontem a área respiratória do serviço de urgência tinha 115 doentes, 29 dos quais casos confirmados Covid-19. “Isto para quatro enfermeiros. O conselho de administração tenta gerir, conseguiu um reforço de enfermeiros a meio da noite, mas não é humanamente possível (…). A tutela tem de tomar uma decisão importantíssima e olhar para este hospital, o mais preocupante a norte, de forma incisiva”, disse à Lusa o presidente da secção regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros. João Paulo Carvalho disse ter conhecimento de que “às 22:00 de ontem [segunda-feira] a área respiratória da urgência tinha 115 doentes”, sendo que “31 tinham sido triados por enfermeiros e tinham seis horas de espera para observação médica”. “Somavam-se 55 doentes à espera de exames complementares e 29 casos Covid-19 a partilhar o mesmo espaço. Hoje às 08:00 eram 60 os doentes na mesma área e às 16:00 eram 101, 35 dos quais internados na urgência”, acrescentou.

Às informações que disse terem-lhe sido transmitidas por “colegas exaustos e no limite”, João Paulo Carvalho juntou críticas e apelos. “É impossível prestar cuidados nestas condições. Ontem [segunda-feira] conseguiram mais três enfermeiros para reforçar a equipa. Quando a tutela oferecer contratos de quatro meses, os chamados ‘contratos Covid’, as dificuldades em contratar enfermeiros são muitas”, disse o presidente da secção regional do Norte. Com unidades em Penafiel e em Amarante, em causa está um hospital do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) que presta apoio a cerca de 520 mil pessoas de uma região que inclui Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, concelhos onde o Conselho de Ministros decretou dever de permanência no domicílio. João Paulo Carvalho acrescentou saber que 13 enfermeiros deste centro hospitalar estão infetados com o novo coronavírus e que no Hospital Padre Américo estão internados 164 internados Covid-19, num total de capacidade instalada de 454 camas. “Alguma coisa tem de ser feira. A tutela, de forma pomposa e mediática, colocou lá na semana passada um hospital de campanha. Pergunto aos meus colegas e dizem-me que só serve para fazer colheitas e que não existem recursos humanos. Não é uma resposta eficaz”, referiu João Paulo Carvalho.

O presidente da secção regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros, que defende uma cerca sanitária a concelhos daquela região, alertou que “dos seis concelhos com mais novos casos Covid-19 nas últimas duas semanas, cinco são do Vale do Sousa”, referindo-se a Paços de Ferreira, Lousada, Paredes, Felgueiras e Penafiel. “São todos da mesma área, todos de uma área onde foi construído um hospital pensado para 350 mil pessoas, mas a apoiar mais 200 mil. De que forma é que os doentes não Covid estão a ser tratados? Estamos muito focados e a esgotar recursos na Covid, mas há outras situações muito complexas. Quando o lençol é curto, não dá para tapar a cabeça e os pés”, sublinhou. O responsável também defende que os doentes da área do CHTS “comecem a ser desviados” para outras unidades hospitalares e que os setores privado e social “sejam envolvidos no processo”. “Isto tem de ser feito urgentemente. Neste momento as pessoas não aguentam mais. Risco é grande e, numa situação destas, os procedimentos não podem ser aligeirados como já começam a ser”, concluiu. A agência Lusa solicitou informações ao CHTS, mas até ao momento sem sucesso.