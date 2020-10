Lar da Santa Casa da Misericórdia do Fundão com 40 pessoas infetadas

O Lar da Santa Casa da Misericórdia do Fundão, no distrito de Castelo Branco, tem 40 pessoas com teste positivo para a infeção pelo novo coronavírus.

Em comunicado conjunto, a instituição e o município do Fundão revelam que "29 são utentes e 11 funcionários".

A nota acrescenta que "a generalidade dos casos positivos é assintomática e nenhum utente inspira, ao momento [terça-feira à noite] cuidados de saúde especiais" e, "nesta fase, em cumprimento do plano de contingência previamente definido, todos os utentes que testaram positivo ficaram em isolamento".

Segundo o referido, ainda se aguarda o resultado de alguns testes, dado que, entre utentes e funcionários, a testagem abrange 138 pessoas daquela estrutura, localizada na estrada que liga o Fundão a Aldeia de Joanes.

Em relação aos utentes que testaram negativo "serão colocados em isolamento noutro edifício da cidade".

Além disso, o "Lar da Misericórdia será integralmente desinfetado" e as redes de contacto já estão a ser testadas.

A Santa Casa e a Câmara Municipal do Fundão explicaram, ainda, que estão a trabalhar em estreita colaboração com a delegada de saúde e mostram-se conscientes da "delicadeza da situação", garantem que será feito para garantir a saúde e segurança de todos os utentes e funcionários.