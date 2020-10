Hospitais privados reiteram disponibilidade para responder à pandemia

O presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), Óscar Gaspar, reiterou, esta terça-feira, a disponibilidade dos hospitais privados para dar resposta à pandemia da Covid-19 e a outras doenças, realçando a "relação inexistente" com o Governo.

Óscar Gaspar falava aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa, após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que está a auscultar o setor da saúde face ao agravamento da pandemia no país.

O dirigente da APHP disse "reiterar a disponibilidade" dos hospitais privados na "resposta aos problemas da Covid-19" e às restantes "necessidades de saúde", defendendo que "os portugueses precisam de uma resposta mais ampla", envolvendo os setores público e privado, e que essa "colaboração era eficaz".

Segundo Óscar Gaspar, o plano apresentado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para o outono-inverno apresenta "falhas", uma vez que dá "ênfase ao setor público".