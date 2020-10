Gestão Covid-19. Médicos criticam carta de bastonários com "objetivos mercantilistas"

Veja também:

Um grupo de médicos assinou uma carta de resposta à que foi enviada pelo atual e cinco ex-bastonários dos médicos à ministra da Saúde, Marta Temido, descrevendo-os como “influenciadores” motivados por "interesses pessoais e mercantilistas" contrários aos do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Entre os subscritores do documento tornado público esta terça-feira estão a ex-ministra da Saúde do Governo socialista de José Sócrates, Ana Jorge, o diretor do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), João Goulão, a endocrinologista e nutricionista Isabel do Carmo; o psiquiatra Luiz Gamito, o especialista de Medicina Interna Carlos Vasconcelos; o endocrinologista e presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, José Manuel Boavida; ou o cirurgião pediátrico e presidente da Associação de Médicos pelo Direito à Saúde, Jaime Teixeira Mendes.

“A concretização da proposta de operacionalização do chamado 'sistema' de saúde, com 'normalização' da compra de serviços de saúde a prestadores privados, subverteria o conceito constitucional do Serviço Nacional de Saúde. Com esta proposta, só aumentariam as insuficiências que se apontam ao SNS, bem como o que os portugueses teriam de pagar pela sua saúde. O sentido da melhoria do SNS é exatamente o contrário: Reforço da capacidade interna, para melhor servir a população em todas as necessidades de saúde e não apenas nas que dão lucro. Nós, médicos que aqui assinamos, não nos sentimos representados por esta posição dos (ex-)bastonários”, escrevem os clínicos subscritores na carta de resposta.

Em causa está uma carta aberta dirigida à ministra da Saúde e assinada pelo atual bastonário, Miguel Guimarães, e cinco ex-bastonários, publicada na página da Ordem dos Médicos, na qual defendem o reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e uma mudança urgente no rumo da sua estratégia, que estando a sofrer “uma disrupção grave” no seu funcionamento deve envolver os setores privado e social no objetivo de aumentar o acesso dos cidadãos à saúde, recuperando listas de espera e eventuais doentes “perdidos” durante a pandemia.