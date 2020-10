“Very nice”. Cazaquistão usa expressão de Borat para promover turismo

O Cazaquistão decidiu adotar a expressão “very nice”, característica da figura de ficção Borat Sagdiyev, em pequenos vídeos promocionais de turismo no país.



Borat, interpretado pelo ator britânico Scha Baron Cohen, é um jornalista cazaquistanês que traçando um retrato homofóbico, misógino e anti-semítico do seu país e do povo do Cazaquistão. As críticas foram muitas e o Cazaquistão chegou a proibir a exibição do filme e ameaçou processar o ator.

Mais de uma década depois, o turismo do Cazaquistão aproveita a expressão de Borat para atrair mais visitantes ao país.