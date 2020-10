Uma semana para as presidenciais nos EUA. E se Trump contestar os resultados?

Desde o início da campanha para as presidenciais 2020 nos EUA, Donald Trump tem sugerido que a votação por correspondência -- este ano com elevada participação por causa da pandemia de Covid-19 -- está a permitir uma fraude a favor dos democratas.



De todas as vezes que foi questionado sobre se aceitará os resultados eleitorais, o Presidente recusou-se a dar garantias de uma transferência pacífica de poder se esses resultados indicarem a vitória do seu rival democrata, Joe Biden.

Isto tem preocupado os democratas, que consideram a possibilidade de a campanha de Trump vir a disputar os resultados das eleições.

A acontecer, isso poderá espoletar uma série de dramas políticos e judiciais em que a presidência pode ser, em última instância, decidida por uma combinação de tribunais, políticos estatais e o Congresso federal.

Até esta terça-feira, a uma semana das presidenciais, mais de 68 milhões de eleitores já tinham votado antecipadamente, de acordo com cálculos do Projeto Eleições EUA.

Quais os cenários possíveis de disputa de votos? Os analistas apontam alguns.

Processos judiciais

Os dados sobre a votação antecipada mostram que está a ter uma maior adesão por parte dos democratas em comparação com os eleitores republicanos.

Em estados como a Pensilvânia e o Wisconsin, que não contam os resultados da votação por correspondência antes do Dia Eleitoral -- na próxima terça-feira, 3 de novembro -- os resultados iniciais podem ser favoráveis a Trump, indicam especialistas, sendo que os votos que serão contabilizados mais tarde tenderão a favorecer Biden.

Os democratas colocam a possibilidade de Trump declarar vitória na noite eleitoral e depois alegar que os resultados da votação antecipada que serão contabilizados nos dias seguintes são uma fraude.

Um resultado próximo do empate no dia das eleições pode terminar em litígio sobre os procedimentos de contagem de votos presenciais e por correspondência nos estados com maior peso no processo eleitoral.

Processos judiciais que sejam abertos em estados concretos podem eventualmente chegar ao Supremo Tribunal, como aconteceu em 2000 com a Flórida. Nas presidenciais desse ano, o republicano George W. Bush derrotou o democrata Al Gore por apenas 537 votos de diferença na Flórida; o Supremo impediu uma recontagem dos votos, atribuindo a vitória a Bush.

Neste contexto ganha importância a confirmação da conservadora Amy Coney Barrett para substituir a liberal Ruth Bader Ginsburg no painel de juízes da máxima instância judicia. Com a luz verde do Congresso a Barrett, o Supremo conta agora com uma maioria conservadora de 6 contra 3, o que pode favorecer o atual Presidente em caso de disputa dos resultados eleitorais.

Colégio eleitoral

O Presidente dos EUA não é eleito por maioria qualificada no voto popular. Sob a Constituição, só é Presidente o candidato que conquiste uma maioiria dos 538 delegados do Colégio Eleitoral, os chamados "grandes eleitores".

Em 2016, Trump perdeu para a democrata Hillary Clinton nas urnas, mas conseguiu assegurar 304 delegados contra 227 para Clinton, tornando-se o 45.º Presidente dos EUA.

O candidato que vence o voto popular num dado estado normalmente conquista automaticamente todos os "grandes eleitores" que representam esse estado no Colégio Eleitoral. Também numa situação normal, o governador do estado limita-se a certificar os resultados do voto popular e partilha essa informação com o Congresso.

O Colégio Eleitoral vota a 14 de dezembro, cerca de seis semanas depois do dia das eleições. O Congresso reúne-se a 6 de janeiro para confirmar os resultados e nomear o vencedor, que toma posse a 20 de janeiro.

Dada a postura de Trump ao longo da campanha, alguns analistas levantam a hipótese de haver um "duelo" entre governadores e legislaturas estatais se os resultados do voto popular não derem vitória clara a um dos lados.

Este cenário está a ser tido em conta dada a realidade em estados importantes no Colégio Eleitoral como a Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e Carolina do Norte -- atualmente, todos têm governadores democratas e congressos de maioria republicana.