Levantado alerta após ameaça de bomba que levou à evacuação do Arco do Triunfo

A zona do Arco do Triunfo, em Paris, foi esta terça-feira à tarde evacuada devido a uma ameaça de bomba, avançou fonte da polícia francesa à agência Reuters.

As estações de metropolitano naquela zona da cidade também foram evacuadas, adianta a mesma fonte. A zona do Campo de Martre também viria a ser evacuada depois de ter sido encontrado um carro com munições.

O alerta acabou por ser levantado e a circulação naquela zona da capital francesa retomada pelas 17h30 locais (16h30 em Lisboa).

A França está em alerta depois de um professor ter sido decapitado, nos arredores de Paris, por ter mostrado caricaturas de Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão.

Na última semana, foram registadas falsas ameaças de bomba em França. Na semana passada foi na estação de comboios de Lyon e, no mês passado, na Torre Eiffel, em Paris.

[atualizada às 18h30]