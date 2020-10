Governos devem designar grupos prioritários para receber vacina

Veja também:

Os países da Europa devem começar a designar os grupos prioritários para receber a vacina contra a Covid-19 quando esta estiver disponível, diz o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (CEPCD).

Num texto publicado no seu site, na segunda-feira, os especialistas do CEPCD alertam que apesar de haver várias vacinas em desenvolvimento, ainda nenhuma foi confirmada e aprovada para uso e que quando estiver disponível é natural que, de início, haja poucas doses para cada país.

Por essa razão cada estado deve planear e designar desde já grupos prioritários, não necessariamente exclusivos, e que podem ser por critério de idade, de estado de saúde ou geografia.

“As seguintes abordagens para administração de vacinas, não exclusivas, podem ser consideradas aquando do desenvolvimento de estratégias de vacinação, tomando em conta os diferentes níveis de oferta e as fases da pandemia”, lê-se no documento.

Os critérios sugeridos são os seguintes: “Grupos seletos (por exemplo, indivíduos em risco severo de Covid-19, trabalhadores essenciais, grupos vulneráveis); vacinação por critério de estratos de idade (por exemplo, todos os indivíduos acima de determinada idade); grupos com riscos acrescidos de exposição e de transmissão futura de SARS-CoV-2 (por exposição em contexto profissional, jovens adultos); dar prioridade a regiões geográficas com grande incidência de Covid-19; usar a vacina para controlar surtos ativos; usar abordagens adaptáveis para modular de acordo com as circunstâncias; desenvolver uma estratégia universal de vacinação”.

A CEPCD alerta ainda que será necessário adaptar estas estratégias à medida que surgir mais informação sobre a doença em si e sobre potenciais vacinas.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.