Ensaio com anticorpos contra Covid suspenso por ineficácia nos Estados Unidos

A empresa americana Eli Lilly decidiu suspender os ensaios clínicos de um medicamento de anticorpos, bamlanivimab para doentes hospitalizados com Covid-19 depois de concluir que a terapia é ineficaz.

O estudo já tinha sido suspenso temporariamente em outubro por preocupações de segurança, mas foi retomado. O bamlanivimab estava a ser administrado juntamente com o antiviral remdesivir, uma das medicações que tem sido autorizada para uso no combate à pandemia pelas autoridades de saúde dos EUA.

Na segunda-feira, porém, a National Institutes of Health, que estava a financiar os ensaios, anunciou que embora a combinação de medicamentos não apresentasse qualquer risco para os doentes em estado avançado da doença, também não estava a demonstrar ter qualquer efeito positivo na sua recuperação.

Contudo, representantes da Eli Lilly mostram-se confiantes de que a terapia com bamlanivimab possa ser útil para evitar a evolução do vírus em pessoas que estão ainda nas primeiras fases da infeção.

EUA atinge os 225.676 mortos

Os Estados Unidos registaram 461 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Com este balanço, o país atingiu os 225.676 óbitos, com mais de 8,6 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia, depois de terem sido identificados 64.536 contágios.

Nova Iorque é o estado com maior número de mortos (33.424).

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que até ao final do ano os Estados Unidos terão ultrapassado as 315 mil mortes, com o número a subir para as 385 mil a 1 de fevereiro de 2021.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.