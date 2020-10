João Almeida continua na Deceuninck-QuickStep. "Se for o mais forte, serei o líder de equipa"

João Almeida, ciclista português, espera continuar na Deceuninck-QuickStep, equipa com a qual terminou a Volta a Itália no quarto lugar, a melhor prestação de um português de sempre na prova.

O ciclista português, que foi camisola rosa durante 15 dias, esteve no programa da Renascença "As Três da Manhã" e aponta a um lugar de mais destaque na equipa.

"Penso que vou continuar [na equipa], durante os próximos tempos. O estatuto é o mesmo de sempre, que é dar o que tenho. Se for o mais forte, serei líder de equipa, mas tenho todo o gosto em trabalhar para os meus colegas. Somos uma grande equipa, muito unidos", disse.

O português regressou, na segunda-feira, a Portugal, e admite que ainda não tem noção da dimensão do feito alcançado em Itália: "Foi um sonho tornado realidade, nunca pensei viver isto. A primeira vez com a rosa foi muito especial, porque foi por milésimos de segundo. Fui vivendo um dia de cada vez. Foram 15 dias, nem acredito bem no que fiz ainda".

Apenas a subida do Stelvio, percurso de montanha de quase 25 quilómetros, tirou a camisola rosa a João Almeida, que admite que "as pernas já iam no limite".

"Nesse dia não estive no meu melhor e os outros estavam muito fortes. Minimizamos as perdas e foi muito importante para acabar em quarto lugar na geral. Acho que por mais forte que a equipa fosse, as pernas já iam no limite e não ia conseguir dar muito mais", aponta.