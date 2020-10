Covid-19. DGS não permite desfile de homenagem a João Almeida nas Caldas da Rainha

O desfile de João Almeida pelas ruas das Caldas da Rainha e de A-dos-Francos, organizado pela câmara municipal para homenagear o ciclista, foi cancelado devido a um parecer negativo das autoridades de saúde.

"As autoridades de saúde regional e local entenderam que o desfile poderia resultar num risco acrescido de contágio de covid-19 e deram parecer desfavorável à realização do desfile, dada a evolução do número de casos nos últimos dias, decisão que a câmara naturalmente vai acatar", disse à Lusa o presidente da autarquia das Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira.

O desfile pelas ruas da cidade das Caldas da Rainha e de A-dos-Francos, freguesia de onde é natural o ciclista, que terminou a Volta a Itália num histórico quarto lugar, integrava a homenagem da câmara e da junta a João Almeida, marcada para as 18 horas desta terça-feira.

"Este jovem, do concelho das Caldas da Rainha, merece a consideração e admiração de todos", tinha divulgado a câmara na rede social Facebook, convidando a população a "acompanhar o percurso nas suas viaturas, ou permanecer nas ruas aplaudindo aquando a sua passagem, sempre respeitando o obrigatório distanciamento social".