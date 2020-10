Tondela anuncia jogador infetado com a Covid-19

O Tondela anunciou, em comunicado, que o avançado Rúben Fonseca testou positivo à Covid-19, depois de ter tido um teste inconclusivo na última quarta-feira.

"O CD Tondela informa que após os testes à Covid-19 realizados esta segunda-feira, o atleta Ruben Fonseca testou positivo a SARS-CoV-2. Recordamos que na passada quarta-feira, aquando do habitual controlo a 48 horas dos jogos, Ruben Fonseca havido tido um teste inconclusivo. O atleta está, lembramos, em isolamento desde a passada terça-feira (20 de setembro), não tendo, desde então, qualquer contacto com o restante grupo de trabalho", pode ler-se.

O restante plantel e staff técnico do Tondela testou negativo à Covid-19. A equipa continua "as suas rotinas de treino", de acordo com o protocolo e com permanente articulação com as autoridades de saúde.

Rúben Fonseca, avançado de 20 anos, integra a equipa principal do Tondela desde o ano passado. O jovem ponta-de-lança soma dois jogos esta época pelo Tondela.

O Tondela anunciou, na última semana, umsurto de Covid-19 nas camadas jovens do clube, com 22 casos positivos nos escalões de sub-17 e sub-19, de jogadores que vivem em comunidade.