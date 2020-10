Fórmula 1. A sátira do Fafe para pedir adeptos nos estádios

O Fafe, clube que milita no Campeonato de Portugal, apelou ao regresso dos adeptos ao estádio de uma forma original, com um vídeo de referência à presença de público na Fórmula 1, no Algarve, no último fim-de-semana, onde o governo e a Direção-Geral de Saúde permitiram 27.500 espectadores.

O clube minhoto recorreu ao veículo que trata da relva do Estádio Municipal de Fafe para ironizar com a presença de público no Autódromo do Algarve, no domingo.

"Abriu o Autódromo Municipal de Fafe. Depois do grande fenómeno no sul, as emoções chegam ao norte com Manuel Hamilton. As bancadas vazias já pediam agitação", pode ler-se na descrição do vídeo.

Nas imagens, o tratador da relva do estádio coloca um capacete, como um piloto de Fórmula 1, e arranca com o seu trabalho, com sons de carros de Fórmula 1 como pano de fundo.